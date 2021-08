FOTOD | Reisijuht soovitab suve lõpu minipuhkust: millega üllatab uuenduskuuri läbinud Laulasmaa spaahotell ehk LaSpa?

LaSpa restoran Verde väärib omaette peatükki. Restorani peakokk Angelica Udeküll on kokku pannud sellise menüü, mis ei ole tüütult pikk, aga see-eest väga mitmekesine, nii et valik oli ainult natukene raske. Meie väljavalituteks osutusid grilljuustu salat, õllemarinaadis searibid, hirveliha burger ja kiviahju pitsa. Ja kui need saabusid, siis... me lihtsalt oigasime mõnust — kõik oli nii maitsekalt kokku pandud, lisandid olid üllatavad. Ma pole eriline toiduasjatundja, et pikemalt kirjeldada, aga üks näide — salat oli apteegitilli kastmes ja see oli parim asi, mis ma üle pika aja saanud olen — ja ma arvasin, et mulle ei maitse apteegitill! (Kuna ma hämaras hästi ei näe, ei märganud apteegitilli salati koostisosades, muidu poleks ehk võtnudki, nii et kanapimedus tuleb vahel kasuks ka.)