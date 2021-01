Kodumaine hotellikett alustab Haapsalus asuva spaahotell Laine opereerimist. Spaahotell saab ka uue nime.

Hestia Hotel Group sõlmis aktsiaseltsiga Haapsalu Kuurort lepingu Haapsalu ajaloolise spaahotelli opereerimiseks. Enne kevadist avamist läbib spaahotell kinnistuomaniku finantseerimisel uuenduskuuri, mis põhineb uuel heaoluspaa kontseptsioonil, et pakkuda klientidele kaasaegsemat ja meelelahutuslikumat spaaelamust. Heaoluspaa eesmärgiks on lisaks vee- ja saunamõnudele ning hoolitsustele, pakkuda ka nauditavat toiduelamust ja koosolemise võimalusi peredele, sõpradele ja kolleegidele. Ümberehituste käigus suureneb vee- ja saunakeskuse ala pea kaks korda ning sinna on planeeritud 5 erinevat sauna, bassein ning lisaks 3 erinevat veesilma. Tubade ümberehituse käigus lisandub juurde majutuse võimalusi enam kui 10% ulatuses, samuti saab maja fassaad värskema ilme. Üle võetakse ka tänased Laine töötajad.

Hestia Hotel Groupi tegevjuhi Kaisa Mailendi sõnul võlus see Haapsalu spaahotell oma suurepärase asukohaga Eesti väikelinnas, olles kolmest küljest merega piiratud Väikese viigi kaldal, vaid jalutuskäigu kaugusel maalilisest Haapsalu vanalinnast ning hotelli atraktiivne arengupotentsiaal: „Nägime võimalust kasutada ära Hestia grupi senine kompetents ning tugevus hotellide ja samuti spaahotelli opereerimisel. Eesmärgiks on arendada Lainest kaasaegsem, rohkem heaolutundele ja meelelahutusele suunatud spaahotell nagu oli seda meie grupi esimene hotell, Hestia Hotel Laulasmaa Spa, mille edu üle oleme väga uhked", selgitab Kaisa Mailend. „Suvine Haapsalu on küll koht, mis ei tohiks ühegi eestlase puhkuseplaanidest välja jääda ning nüüd saab olema enam põhjust ka muul aastaajal Haapsalu külastada", nentis Mailend positiivselt.

Haapsalu Kuurorti juhataja Irene Väli sõnul on tal hea meel, et ajalooline kuurordi traditsioon Haapsalus saab Hestia kaasamisega uue hingamise ja annab põhjust spaahotelli külastada paljudel uutel klientidel.