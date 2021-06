FOTOD | Tõrvas avatakse reedel uus uhke spaa. Vaata, kuidas Magnus Kirt seal proovisuplusel käis

Magnus Kirt koos tippsportlasest elukaaslase Laura Ikauniece ja treener Marek Visteriga tõdesid esimeste Tõrva Veemõnula suplejatena, et selline kompleks sellises kohas on ideaalne paik tippvõistlustest taastumiseks ja uue jõu kogumiseks. Magnus rõõmustas, et loodetavasti saab ta seetõttu veeta ka rohkem aega oma kodukohas Tõrvas. Sportlasi võõrustas veemõnula eestvedaja, Tõrva vallavanem Maido Ruusmann.