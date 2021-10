MILITAARTURISMI PÄRLEID | Akerhusi kindlus Oslos kaitses Norra kuningavõimu pea täiesti vallutamatuna 700 aastat

Pärast II maailmasõja lõppu hakkas Norra aktiivselt osalema rahuvalvemissioonides, mistõttu muuseumis on prominentsel kohal ka see periood kuningriigi ajaloost. Foto: Rein Säinas

Akershusi on kasutatud ka vanglana. Viimasena tegid seda sakslased, kes viisid seal läbi ka hukkamisi, kuid ka norrakad ise on kantsis inimesi kinni hoidnud. Alates kohalikest bandiitidest ning lõpetades saami mässajatega. Samuti veetis seal mittevabatahtlikult aega Marcus Thrane, keda Norra sotsiaaldemokraadid peavad oma liikumise üheks algatajaks kuningriigis.

Kuna kindlus asub domineerival positsioonil Oslo fjordi ning sadama suhtes, on öeldud, et kes valitseb Akerhusi, valitseb ka Norrat. Tänapäeval see muidugi enam paika ei pea, kuid sellest hoolimata on norrakate silmis tegemist olulise paigaga. Eelkõige just kuningriigi ajaloo seisukohast.