Uuring Eesti inimeste suvistest reisiplaanidest: soov välisreisile minna siseturismi ei ohusta

„Viimaste kuude turismistatistikas on siseturismi osakaal tavapäraselt 40 protsendilt tõusnud rohkem kui 70 protsendini. Kuna Lätist ja Soomest tuleva turismi teel on veel üksjagu takistusi ja ebaselgust, võib prognoosida, et ka see suvi tuleb nagu mullunegi üpris siseturisti nägu,“ ütles EASi turismiarenduskeskuse direktor Liina Maria Lepik. Lepiku sõnul on aasta jooksul tugevasti esile kerkinud vastutustundliku teenusepakkumise teema: „Kliente võidavad kindlasti need ettevõtted, kes on kogu kliendikogemuse ulatuses läbi mõelnud viirust vältivad lahendused ning neid ka märgisega „Siin on turvaline“ turundavad.“