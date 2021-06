Venemaa kasutab oma turiste välisriikide mõjutamiseks

Kui 2019. aastal külastas Kreekat 500 000 venelast ja Bulgaariat 450 000 puhkajat Venemaalt, siis tänavu on nende arv täiesti kokku kuivanud. Selle põhjuseks on Venemaa antavad lennuload, millest Bulgaariasse ja Kreekasse reise korraldavad firmad on ilma jäänud.

Euractiv tõdeb, et selliste piirangute põhjuseks ei saa olla koroonaviiruse olukord neis riikides — mõlemas on nakatumise tase märksa madalam kui Venemaal. Lisaks on nii Kreeka kui Bulgaaria teatanud, et võtavad rõõmuga vastu ka kõik Vene koroonavaktsiiniga Sputnik V vaktsineeritud, millele Euroopa Liit ei ole oma heakskiitu andnud.