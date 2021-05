3D-FOTOD | Algab kauaoodatud Mulgi Elamuskeskuse ehitus: põnev maamärk avatakse juba järgmisel suvel

Keskuse rajamiseks on Ehitustrust OÜ-ga sõlmitud leping esimeseks etapi ehitustööde teostamiseks, mille raames ehitatakse välja ajalooline häärberihoone, ekspositsioonihall ning ligi seitsme hektari suurune väliala sh kogu taristu tehnovõrkude, teede ja parklatega. Ehitustööde maksumus esimeses etapis on 2,473 miljonit eurot.

See on vaid osa suurest plaanist. „Lisafinantseeringu leidmisel jätkame esimesel võimalusel ka elamuskeskuse teise etapi elluviimisega.“ lubab Ruusmann. Teises etapis on plaanis rajada puude kõrgusel kulgev laudtee koos puhkamiseks mõeldud pesadega, võrkkiige- ja piknikualad ning luua kunagise aida asemele maitseelamuste koda, kuhu tuleks nii toitlustuskoht, pruulikoda kui ka kohalike toodete müügikoht. „Põnevaid ideid arendamiseks ja laienemiseks on veelgi,“ on vallavanem optimistlik.