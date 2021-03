Täiendatud nimekiri: riigid, kuhu saab reisida koroonaviiruse antigeeni testi ettenäitamisel

Kuigi reisimine ei ole täna soovitatav, tuleb siiski ette vältimatuid olukordi. Arvestades erinevate välisriikide nõudeid, on reisijatel võimalik teha nii PCR-teste kui ka antigeeni teste.

„Reisieelse testi valimisel tuleks esmalt tutvuda sihtriigi nõuetega. Kui sihtriik aktsepteerib antigeeni testi, siis selle tegemine on soodne ja kiire — tulemus on käes juba 30 minuti jooksul. Seega saab testi ära teha vahetult enne reisi algust lennujaamas või Paldiski Põhjasadamas. Tänu hiljuti kasutusele võetud uutele antigeeni testidele, sobib see testimisvõimalus ka lastele — poov võetakse nina eesmisest osast ja ei põhjusta suurt ebamugavust,” ütles Confido testimispunktide koordinaator Liis Ader.