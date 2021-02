Alates esmaspäevast peavad reisijad Läti territooriumi läbima 12 tunniga

Siseministeerium selgitas BNS-ile, et epidemioloogilist olukorda ja uute koroonaviiruse variantide levikut arvestades on oluline vähendada aega, mil Lätist läbi sõitev inimene riigi territooriumil viibib. Alates 15. veebruarist peab Läti territooriumi läbima 12 tunniga.

ERR-i korrespondent Ragnar Kond ütles "Aktuaalses kaameras", et Läti valitsus on otsustanud samas lõpetada nädalavahetustel kehtinud komandanditunni selleks, et politsei saaks igal pool kontrollida piirangute täitmist.

Teine uute piirangute põhjus on Kondi sõnul see, et valitsusel on tähtsamatki teha, kui mõelda, kas eestlased saavad üle piiri või mitte.