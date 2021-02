KARANTIIN TAIS | Eile lasti keegi pooleks tunniks värske õhu kätte. Selle oled ära teeninud siis, kui esimene test on negatiivne

Kaspar Järvsoo on 43-aastane Eesti mees, kes on oma elukorralduse seadnud nii, et pendeldab kodumaa ja Tai vahet. Hiljuti pidi Kaspar Bangkokis läbi tegema range režiimiga karantiini. Pealtnäha kergest ülesandest — vinduda ühes hotellitoas teatud arv päevi —, sai mehe sõnul vaimselt küllaltki raske katsumus, mille tagajärjed mõjutavad teda ka nüüd, nädalaid pärast karantiini lõppemist.