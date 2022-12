Seiklus rüblikutega | Miks valida perega autoreis?

Ma ei saa öelda, et oleksin kohe autoreisi idee fänn olnud. Oma esimese autoga vurasin alalõpmata Viljandi-Tallinna vahelt ja sellepärast ma hiljem pikki distantse roolides läbida ei armastanud. Esiteks oli tüütu kaks ja enam tundi autoroolis tiksuda ja teiseks vastutusrikas, sest ikka juhtus, et teeolud polnud kiita. See väsitas omajagu, sõi raha ja peale ülikooliaastaid loobusin autost kogu täiega.

Kui tekib pere, siis tekib ka uuesti auto järgi vajadus. Nüüd istub roolis enamasti juba abikaasa Uku ja oleme koeravõtust alates autoga liiklemise mugavust ja vabadust kasutanud. Sellest hoolimata ei kujutanud ma ette, et läheksin autoga Euroopat avastama. Mõte kõikidest nendest tagumikutundidest ajas vererõhu kõrgeks.

Kujutasin vaimusilmas ette, kuidas pikki sõiduotsi kirume ja kangeks jäänud konte kuidagi sirgeks saada üritame. Tegelikkus ei olnud pooltki nii hull! Muidugi pikad otsad väsitavad, muidugi lapsed tüdinevad, aga lõppkokkuvõttes olid kahenädalased autotripid Lõuna-Euroopasse ja tagasi selle reisi lemmikuimad osad. 8000 kilomeetrit hiljem sai täiesti selgeks, miks.

See vabadus

Otsusta kasvõi igapäev ümber, kuhu lähed või mida teed. Näe iga (väike)linna ümbruskonnas ja kõiki vaatamisväärsusi. Tee pissi- ja söögipause täpselt siis kui sul vaja või otsi nendeks ekstra kaunis koht. Naudi autoga reisimise vabadust! Sa oled oma aja peremees. Näiteks avastasime, et üle 4 tunnised sõidud on rüblikutele ja meile liigselt väsitavad ning tagasi sõites teeme enamus 2,5-3,5 tunnised. Iga pere saab autoga reisides oma vajaduste järgi sõitmist sättida ja keegi ei jää lennukist maha. On ka neid, kes on meist poole kiiremini Hispaaniasse jõudnud, aga see ei olnud meie jaoks eesmärk omaette. Risti vastupidi – tahtsime oma teel võimalikult palju näha.

Me oleme kõik koos