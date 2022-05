FOTOD | Vaata, mida Helsingi kuulsaimas Michelini tärniga restoranis süüa pakutakse

Michelini restoranigiid on rahvusvaheliselt kuulsaim, prestiižseim ja pikima ajalooga restoranivaldkonna tunnustussüsteem, mida Eesti on aastaid oodanud. Mai lõpus jõuabki see peaaegu et Oscari-auhinnaga võrdsustatud kvaliteedimärgis Baltimaadest esimesena just Eestisse.