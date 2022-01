FOTOD ja VIDEO | Maailmas on juures 15 000 inimest, kellel on omanimeline lennujaam

Traditsiooniliselt on lennujaamad üle maailma saanud oma nime mineviku suurmeeste auks. Helsingi lennujaam andis aga oma reisijatele võimaluse nimetada lennujaam mõneks hetkeks omanimeliseks ja seda võimalust on kasutanud ligi 15 000 inimest. Kõige aktiivsemad on olnud soomlased, kellele järgnevad Venemaa ja Eesti inimesed. Detsembrikuu viis kõige populaarsemat nime olid: Nina, Anna, Hanna, Mikko ja Julia.