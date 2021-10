Helsingi lennujaam hakkab mööblil ja erinevatel pindadel kasutama viiruseid ja baktereid hävitavat kattekihti

„Jälgime pidevalt uusi meetodeid ja tooteid, et tagada lennujaamas kõrge hügieenitase. See nanotehnoloogial põhinev kate, mida pritsitakse kontaktpindadele ja mööblile hõlbustab pindade puhtana hoidmist. Kattekiht hävitab patogeenid valguse ja õhu abil,” rääkis Finavia Helsingi lennujaama arendamise asepresident Sami Kiiskinen.

Nanoksi lahendust on lennujaamas katsetatud juba varasuvest saadik ja tänu headele tulemustele on Finavia otsustanud seda kasutama hakata selle aasta septembrist alates.

„Lennujaama keskkonnas on oluline, et valitud pinnamaterjalid oleksid vastupidavad, kergesti puhastatavad ja mustuskindlad. Tõhusa puhastamisega seotud valikuid võetakse arvesse juba terminali projekteerimisetapis. See on üks põhjus, miks lennujaamas on palju klaas- ja metallpindu, mida on lihtne puhtana hoida,” ütles Kiiskinen.