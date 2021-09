Maailm avaneb. Helsingi lennujaam pakub sügis-talviseks hooajaks lende ligi 90 sihtkohta üle maailma

Uued lennufirmad Helsingis on Air France ja Ryanair . Air France lendab Helsingist Pariisi. Ryanair pakub seitset uut marsruuti Brüsselisse, Londonisse, Milanosse, Pariisi, Kaunasesse, Poznanisse ja Varssavisse .

Finnair on teatanud, et lendab talvehooajal Helsingi lennujaamast umbes 70 sihtkohta. Otselendude arvu on suurendatud näiteks Kanaari saartele, Taisse ja Miamisse ning oktoobrist alustatakse lendamist Singapuri. Alates novembrist suurendab Finnair ka lendude arvu Tallinna ja Helsingi vahel, mis teeb ümberistumise Helsingi lennujaamas veelgi mugavamaks.