Hea uudis ka eestlastele: Helsingi lennujaam valiti parimaks lennujaamaks Euroopas

„Reisijate teenindamine ja esmaklassilise kliendikogemuse säilitamine on meie jaoks ka kriisiajal kõige olulisem. Oleme auhinna üle uhked, sest eelmine aasta oli meie jaoks mitmes mõttes väga raske. Auhinna eest tänan iga lennujaama töötajat. Nad on töötanud esiliinil, võimaldades inimestel COVID-19 kriisi ajal turvaliselt reisida," ütles Helsingi lennujaama direktor Ulla Lettijeff.

Soome lennujaamade operaator Finavia on alates 2020. aasta jaanuarist oma lennujaamades kommunikatsiooni ja terviseohutuse tõhustamiseks kasutusele võtnud uusi meetmeid, et reisijad saaksid end lennujaamas turvaliselt tunda. Näiteks on COVID-19 otsimiskoerad saavutanud terve maailma tähelepanu ning ka turvakontrollis kasutatavate pagasialuste UVC-desinfitseerimine on uudne lahendus.