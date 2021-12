Esmakordselt maailmas: Helsingi lennujaama reisijad saavad omanimelise lennujaama

Charles de Gaulle, Leonardo da Vinci, John F. Kennedy, Lennart Meri — nende ja paljude teiste suurmeeste järgi on nimetatud lennujaamu üle maailma. Selle asemel, et järgida seda tava on uuendatud ja laiendatud Helsingi lennujaam pühendunud inimestele, keda ta kõige rohkem väärtustab — oma reisijatele. See tähendab, et igal lennujaama külastajal on võimalus anda lennujaamale oma nimi.