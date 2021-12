Soome saun, muumid ja päkapikud: loe, mida teha lastega Helsingi lennujaamas jätkulendu oodates

Koolivaheaeg on peagi käes ja paljud pered lähevad reisile. Kuna kõikidesse sihtkohtadesse ei saa Tallinnast otse, siis on Helsingi lennujaam üks eelistatud ümberistumisjaamadest. Loe, miks on lastega peredel mõnus just Helsingi kaudu lennata.