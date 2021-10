Helsingi lennujaama lennuliikluse taastumine kiirenes sügise lähenedes

„Meil on hea meel Soome rohkete rahvusvaheliste lennuühenduste taastumise üle. Näeme inimeste õhinat uuesti reisida, kuna reisipiirangud on kaotatud ja vaktsineeritute protsent kasvab,” rõõmustas Finavia müügi- ja liiniarendamise asepresident Petri Vuori.

„Septembris oli meil Helsingi lennujaamas 20 000 reisijaga päevi ja see on suur tõus madalaima liiklusega päevade võrdluses, mil meil oli vaid 400 reisijat päevas. Trend on positiivne, kuid pandeemiaeelsete päevamahtude, mis ületavad 60 000 reisijat, saavutamiseks on veel pikk tee minna. Meie taastumine jääb teistest Euroopa lennujaamadest endiselt maha,” lisas Vuori.