Michelini restoranigiidi rahvusvaheline direktor: ma ei saa öelda, mida ma kodus söön

Nädal tagasi saime teada, et Eestisse jõuavad Michelini tärnid ja restoranigiid — loe lähemalt SIIT! See on Eesti jaoks suur asi, oleme 37. sihtkoht maailmas, mis Michelini restoranigiidi kuulub, muuhulgas ka Baltikumi riikidest esimesed. Eesti restoranid, mis esimese hoobiga Michelini tärni või tärnid saavad, selguvad 25. mail.