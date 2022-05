FOTOD | Vaata, kui mugavad on Finnairi lennukite uued salongid ja millist toitu seal pakutakse

Uhiuue äriklassi salongiruum võimaldab mitmekesist valikut istumis– ja magamispositsioonideks, võimaldades äriklassi reisijal luua pikamaalennu ajaks endale isiklik ja lõõgastav keskkond. Ka uue premium-turistiklassi istmed on väga mugavad ja istmevahed on tehtud laiemaks. Samuti on uuendatud turistiklassi salong, kus on nüüd ka suuremad ekraanid. Meie reisiseltskonnal õnnestus üks uue sisustusega lennuk üle vaadata ja muidugi proovisime kõik istmed ning istumis- ja lamamispoosid järele — tõesti oli mugav, ega püsti neilt toolidelt küll enam tõusta ei tahtnud. Kahjuks pidime siiski tõusma, kuigi oleks tahtnud hoopis kuhugi kaugele lennata...