VIDEO | Kiirabi matkajale, kui asjad enam taskusse ära ei mahu: tee endale ise seljakott

Tõsiselt! Kolmest, ütleme käsivarre pikkusest ning pöidla jämedusest pulgast ning särgist on võimalik valmistada täiesti toimiv seljakott. Hea küll, nööri läheb kah veel lisaks vaja. Hea kui oleks veel kahte tüüpi nööri — sellist peenemat, konstruktsiooni kinnitamiseks ning jämedamat kandmiseks — et ei sooniks.

No ja noa olemasolu teeb elus samuti kõik asjad lihtsamaks. Ka seljakoti ehitamise. Kui sul on võimalus siin elus omada ainult ühte asja, siis olgu see nuga. Siis ei ole sul seljakotti kah tarvis, sest nuga mahub taskusse. Kuid sul on rohkem asju. Seega on sul vaja seljakotti, eks.

Aga see konstruktsioon — mis konstruktsioon? No ikka koti raam. Kohe selgitan. Hangi endale need kolm pulka ning moodusta neist kolmnurk. Aga nõnda, et pulga otsad üksteisest ütleme viis sentimeetrit ületaksid. Ehk siis moodustub kolmnurk, millel teatavasti on kolm nurka. Ja need kolm nurka seo nüüd tugevalt kinni. Selle peenema nööriga siis, eks. Et tulemus veelgi parem jääks, võid pulkade ühenduskohtadesse lõigata sügavad sälgud.

Nii, vaata nüüd oma valmistatud raami. On ju ilus, eks. Seda muide nimetatakse ka A-raamiks. Aga kui sinu valmistatud konstruktsioon nüüd A tähte ei meenuta, siis oled sa midagi valesti teinud. Tee uuesti. Tee õigesti.

Ja nagu öeldakse: tühi kott ei seisa püsti. Noh tühi raam…noh…ei kanna kraami. Võib küll nii öelda, eks. Seega raamile on vaja ümber midagi, mis annaks sellele koti funktsionaalsuse. Ja vot, siin nüüd tulebki mängu eelmainitud T-särk. Tõmba see raamile selga nõnda, et kolmnurga kaks tippu läheks särgi varukatest läbi. Kolmanda tipu juurde jääb nüüd särgi alumine osa, millest saab siis selle improviseeritud koti suu.

Aga kuidas sellise kotiga käia kui kaeluseaugust ja varukatest kõik asjad välja kukuvad? Igati õigustatud küsimus. Tänan! Tõepoolest — võta nüüd jälle seda peenemat nööri ning seo kaelus kinni. Ja samamoodi varukaavaused raami külge. Kõvasti kinni. Said jah? Väga hea.