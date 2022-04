Ole ootamatusteks valmis: minimaalne varustus, millega saad hakkama vähemalt 24 tundi

Kolme reegel ütleb, et inimene jääb ellu, kui ta on olnud 3 minutit ilma hapnikuta, 3 tundi ekstreemse külma või kuuma käes, 3 päeva ilma joomata ning 3 nädalat ilma toiduta. Rõhk on siinkohal sõnadepaaril jääb ellu. Aga mis elu see on? Ei pea vist mainimagi, et mitte just väga elamisväärne.

Loomulikult, kui on kavas lühike jalutuskäik mõnel matkarajal, pole sul palju vaja — pudel vett ning midagi kerget hamba alla. Põhjalikumalt peab oma vajadused läbi kaaluma pikemaks ajaks tsivilisatsioonist väljudes. Kasutades juhendina näiteks seda sama kolme reeglit.



Peavari, jook ja söök

Kuna õhu pärast pole vaja muretseda, alustame ilmastikuoludest. Tõsi ta ju on, et ekstreemset kuuma või külma esineb meil Eestis üsna harva. Pigem on meie kliima mõõdukas, mis maakeeli tähendab võrdlemisi kehva suusailma. Siinkohal tasub kindlasti silmas pidada, et alajahtumise juures ei mängi rolli, kas on miinuskraadid või mitte. Ka suvel võib tekkida alajahtumine, kui ilmastikuolud on vastavad. Sestap on oluline osata end õigesti katta.

Kõigepealt riided, keskkonda sobivad ning tingimustele vastavad. Seejärel magamiskott ning telkmantel. Telkmantel? Miks mitte telk? Sest see on oluliselt kompaktsem ning kergem, kuid pakub loodusjõudude vastu piisavalt kaitset. Täpselt seal, kus te seda vajalikuks või võimalikuks peate. Kui teil telkmantlit parasjagu kuskilt võtta pole, asendab seda näiteks ka 2x2 meetrit koormakilet või tarpi.

Kui kotis ruumi on, võite sinna suruda ka lisariided. Puhuks kui ilmateade valetas. Ja kui mitte enamat, siis vähemalt vahetussokid. Saavad ühed läbi higistatud või muul moel märjaks, saate värske paari jalga tõmmata ja teised näiteks koti külge kuivama riputada.