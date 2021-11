Hädavajalik teadmine igale loodusesõbrale: kolm nippi, kuidas matkates märjaks saanud saapad kuivaks saada

On üsna ilmne, et esimese asjana pärast seda, kui olete jalgupidi mõnda oodatust sügavamasse lompi, kraavi või ojja plärtsatanud, tuleb saapad jalast ära võtta ning liigne vesi neist välja kallata. Vastasel juhul ootab teid ees võrdlemisi ebamugav astumine, mille tulemuseks on villis tallad ning nigel enesetunne.

Järgmiseks eemaldage käimadelt paelad. Miks? Sest niiviisi pääseb õhk paremini saapa sisemusse ning need saavad kiiremini kuivaks. Eeldusel muidugi, et olete juba välja võtnud ka märjad sisetallad.

Nüüd pange oma jalavarjud parasjagu tuulisesse ja päikeselisse kohta ning jääge ootama, mil need nimetatud loodusjõudude koosmõjul on tahenenud. Või kasutage lõkkesoojuse abi, pidades sealjuures silmas, et teie käimad tulele liiga lähedale ei satu. Liigne kuumus kahjustab nahka või tekstiili või millest iganes teie saabas valmistatud on. Sellega aga väheneb jalatsi vastupidavus ilmastikutingimustele. Paremal juhul. Halvemal peate edasi liikuma kärsanud saabastega. Ja see on märksa ebamugavam kui märgadega.