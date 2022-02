Idee nädalavahetuseks | Mitmekesine Kilingi-Nõmme metsarada on loodusearmastajale ideaalne matkatee

Kilingi-Nõmme matkarada FOTO: Easy Outdoors

Kilingi-Nõmme metsarada saab alguse RMK Kilingi-Nõmme metsamaja ja metsaklassi juurest, kus on stendil ka rajakaart. Rajal on mitmed trepid ja laudrajaosad, lõpuosas asub grillkoda. Rada on metsanduslik õpperada, mille on kavandanud Hendrik Relve. Katusealuses loodusklassis saavad matkalised jalgu puhata ja keha kinnitada, koolid aga loodusteemalisi tunde läbi viia.