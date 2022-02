Suurepärane nipp matkajale: kui kummik ei passi, aga märjaks ei taha saada

Overboots ehk ülesaapad on teatud tüüpi kummist saapad, mis, nagu nimestki võib järeldada, libistatakse jalanõudele, et hoida neid poriseks või märjaks saamast. Ja kui juba sinu jalanõud on puhtad ja kuivad, siis on seda ka sinu jalad. Ütleb Reiu vanasõna.

Üldjoontes on ülesaapaid kahte põhitüüpi. Ühed on paksust kummist valmistatud ülisuured jalatsid, millel on raske talla ja sääreosa ja mis on mõeldud suure koormusega kasutamiseks. Kirjeldatud jalavarje tuntakse ka kui kalosse.

Teised on palju õhemast, painduvamast materjalist valmistatud käimad, mis on mõeldud pigem märja eest kaitsmiseks kui pikaks kõndimiseks. Tulenevalt siis just materjali eripärast — õhuke ja kerge kummitald kannatab oluliselt vähem koormust kui paksust kummist saapatald. Loomulikult võib siinkohal tekkida küsimus, milleks ülesaapad, kui on kummikud? Vastus, nagu ka saatan, peitub pisiasjades. Esiteks on ülesaapaid kerge kaasas kanda, sest neid on võimalik üsna väikeseks kokku voltida ning need kaaluvad vähe. Kummikud seevastu on suured ja rasked, kohati ülesaabastest isegi paar-kolm korda raskemad.

Teiseks on neid mugav kasutada. Võtad kotist välja, voldid lahti ja tõmbad jalga. Juba olemasolevate saabaste peale. Kummikutega, kui tegemist pole just ülisuure numbriga, sarnaselt talitada ei saa. See aga tähendab, et sul peavad varu-jalavarjud pidevalt ligi olema. Kui sa just kogu aeg kummikutega ringi kooberdada ei taha.

Nagu öeldud, on ülesaapaid erinevaid. Ja erinev on ka nende vastupanuvõime elementidele. Ent kui tegemist on jalavarjudega, mille jalga tõmbamiseks või eemaldamiseks on kasutusel lukk või takjakinnitus, ei maksa nendega väga sügavasse või kiirevoolulisse vette ronida. Need pole sellisteks ekstreemsusteks loodud ning su jalad saavad märjaks. Aga kraavipõhjades, rabalaugaste vahel, kohevas lumevaibas või märjas lobjakas ringi sumades on ülesaabas hindamatu varustuselement.

Vaata ka videost, kuidas ülesaabastega jalad kuivad hoida: