Mis üritused toimuvad üle Eestimaa sel nädalavahetusel? Vaata järele!

Uljaste matkaraja ojakoht talvel FOTO: Kristina Ernits

Suur osa selle nädalavahetuse sündmustest toimub õues. Ja see on väga hea, sest ehkki lumi on alla andmas, on värske õhu käes müttamine igati tervist kosutav. Aga mis saab nendest, kellele juba mõte matkamisest külmavärinad peale ajab? Need mingu näitusele, jäähalli või kinno.