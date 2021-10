Valiti välja Ida-Virumaa parimad uued seiklused: need viivad külalised mägedesse, mere äärde ja virtuaalsesse maailma

Saka mõisa meretorni puhkust hindas žürii väga romantiliseks seikluseks, sest nii hea vaatega privaatmajutust ei pakuta sageli ja majutus ajaloolises piirivalvetornis on ainulaadne. Majutusele lisaks on Saka mõisa seiklusse põimitud piirkonnale iseloomulik pankranniku matkarada ning peale matkamist saavad puhkajad sauna ja spaasse.

Parim uus seiklus sõpradele tiitliga pärjati päikeseloojangumatk Kohtla-Nõmme Alpides, mida pakub Alutaguse Matkaklubi. „Žürii sõnade kohaselt on selles seikluses osavalt ära kasutatud tööstusmaastikku ja pööratud see ainulaadseks elamuseks. Toode, mis kutsub ka inimeses endas muutuse esile, kuna sisaldab ka keskkonnahariduslikku aspekti," kirjeldas Kuusk.

Ida-Virumaal valitakse parimat seiklust juba viiendat korda. Piirkonna turismiklastri algatatud tootearendusega soovitakse tugevdada oma eristuvat positsiooni Seiklusmaana ja kutsuda piirkonda uusi külastajad. Ida-Viru turismiklaster on Seiklusmaana defineerinud, et hea seiklus on põnev, ootamatu, arendav, emotsiooni loov, eriline ja rutiinist välja toov. Idavirukad on veendunud, et piirkonnas peitub veel palju, mida avastada ja kogeda.