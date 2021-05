Ida-Viru turismi kasvu suurim potentsiaal peitub soomlastes. Tähelepanu vajaksid teenindustase ja keeleoskus

Vahetult enne kriisi õnnestus Ida-Viru maakonna turismiklastril seni peamiselt Tallinna ja lääne poole reisima harjunud soome turistid saada kasvama ka ida pool.

Plussiks on mitmekülgne loodus, miinuseks teenindustase ja keeleoskus

EASi turismiarenduskeskuse Soome turu kommunikatsioonijuhi Timo Raussi sõnul on Ida-Viru plussiks Soomes geograafiline omapära: „Teie tugevaks ressursiks on näiteks pikad liivarannad päikeseloojanguga, pankrannik ning Vene piir, kus alati hämmastab Venemaa lähedus, piirkond on omapärane ja kontrastne. Väljakutseks on ebaühtlane teenindustase ja keeleoskus - et välisturist saaks vähemalt ingliskeelset teenindust."

EASi turismiarenduskeskuse Soome turu äriklindisuhete juht Malle Kolnes tõi välja, et soomlased on Eestis olemuselt korduvkülastajad. „Mitmendat korda tulijale tuleb pakkuda midagi uut. Soomlane on harjunud käima Tallinnas, Pärnus, Tartus ja Saaremaal, ent ida suund on veel avastamata. Ida-Virusse võiksid kõige enam jõuda kultuuri- ja ajaloohuvilised soomlased, siinseid vaatamisväärsusi saab ühendada soomlastele tuttava Lahemaaga, Sibulatee ja Tartu külastamisega. Reisil armastatakse ka hästi süüa - ning Ida-Virus on lisandunud häid söögikohti."

Toila spaa ja Narva-Jõesuu on soomlaste meeliskohad

Töötoaks oli rätsepatööna kokku pandud info just Ida-Virumaa potentsiaalist Soome turul. Sellest selgub näiteks, et soomlased veedavad kõige enam öid Toila spaas. Narva-Jõesuu, kus on kolm spaad, on teine populaarne sihtkoht. Potentsiaalile osutab aga väga kõnekalt see, et kui Soome turistid veedavad Ida-Virus vaid 1,5% Eestis veedetud öödest, siis Pärnus on sama protsent tervelt 22%. „Eestile kõige olulisema välisturu Soome osakaalu märgatav suurendamine Ida-Virumaal on üks Ida-Viru turismiklastri olulisemaid tulevikueesmärke," ütles Ida-Viru turismikoordinaator Kadri Jalonen.