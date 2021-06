Ida-Virumaa õpetab muretult seiklema: vaata, mis on sealsed parimad palad

Ida-Viru tugevus on, et maakonnal on mitmeid tõmbepiirkondi, mitte vaid üks tuntud keskus. Nii on kohalikud jaotanud maakonna mitteametlikult 4 piirkonnaks, mida nimetavad Põlevkivimaaks, Alutagusemaaks, Pankranniku ja Narva piirkondadeks. Kõik neli on omanäolised ja kahtlemata tutvumist väärt.