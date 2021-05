Kevadseiklused Narvas, kuhu minna ja mida teha?

Kas teadsid, et Ida-Virumaa on mõtteliselt jaotatud neljaks piirkonnaks: Põlevkivimaa, Alutagusemaa, Pankrannik ja Narva piirkond? Narva piirkond on neist kõige idapoolsem. See kulgeb piki Narva jõge, piirnedes idas Venemaaga ja põhjarannikul Narva-Jõesuu randadega. Narva oma piiripealsete elamustega on kahtlemata üks eksootilisemaid paiku kogu Eestis.