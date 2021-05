Kevadseiklused Ida-Viru pankrannikul, kuhu minna ja mida teha?

Kes mäletab veel sinist 100-kroonist rahatähte, mille esimesel küljel ilutses Eesti armastatud poetess Lydia Koidula? Selle tagumisel küljel kujutas kunstnik Vladimir Taiger Põhja-Eesti paekallast. Muideks, täpset kohta, kus laine vastu kallast laksaks, nagu rahatähel näidatud on, ei olegi tegelikult olemas. Selle on joonistas kunstnik mitmest kohast kokku. Uhke paekallas on üks Eestimaa rahvuslikke sümboleid ja oma võimsaima pale paljastab ta just Ida-Virumaal, Saka ja Toila vahel. Eesti kauneimal, ligi 20 km pikkusel Saka-Ontika-Toila teelõigul on ka Balti klindi kõige kõrgem osa.