Kevadseiklused Põlevkivimaal, kuhu minna ja mida teha?

Ida-Virumaa

Kas teadsid, et Ida-Virumaa on mõtteliselt jaotatud neljaks piirkonnaks: Põlevkivimaa, Alutagusemaa, Pankrannik ja Narva piirkond? Põlevkivimaa paikneb Ida-Viru maakonna läänepoolses servas, mille kohalikud mõtteliselt Põlevkivimaaks või Pruuni Kulla Maaks on tituleerinud.