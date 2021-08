Minu Florida | Vaikus enne orkaani: koerad olid kogunenud söögitoa aknale ja lõrisesid seal kurjakuulutavalt. Õues ei paistnud enam päikest...

„Aga nad on ju meist ainult tunnise autosõidu kaugusel. Kui siin asi hulluks läheb, siis läheb seal ka,“ arutlesin. „Kas me ei võiks su täditütre juurde New Yorki lennata?“

„Kõik lennud on välja müüdud ja alates homsest on Lõuna-Florida lennujaamad täiesti kinni. Põhja-Floridasse pole meil ka mõtet sõita, sest teepealsed tanklad on juba praegu kütusest tühjaks ostetud,“ tuletas Jordan mulle meelde. „Nii et paki umbes nädala jagu riideid kaasa ja sõidame!“