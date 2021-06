Politseinikud panid südamele: agulis ei tasu sõita kinniste akendega autos – see tekitab kahtlusi

Teise trepi juures seisab noorhärra, kellel on revolver püksivärvli vahel. Toetab vastu seina ja flirdib tüdrukuga. Ei tea, kas selle neiu jaoks on atraktiivne mees, kellel on relv? Mina kardaksin sellist.

Umbes viiekümne meetri kaugusel näen püssidega patseerivaid politseinikke. Kuidas on see võimalik, et nad ei tea, et veidi eemal müüb keegi narkootikume ning on sealjuures relvastatud? Oh, Liina, ära ole naiivne! Muidugi nad teavad – aga favela’des on vaikivad kokkulepped. Üksteise tegemistesse püütakse mitte sekkuda, vahepeal asjad lihtsalt eskaleeruvad. Nagu näiteks järgmisel hommikul.