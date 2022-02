MINU GOA | Raini käib küla peal paljajalu, kleidi rinnataskus kassipoeg ja küljetaskutes kanapead

„Kena” ei ole päris see sõna, millega ma ise enda sara kirjeldaksin, aga see selleks. Saan aru, et Michael pelgab, et jätan ta maha, kolin mujale ja tema peab taas koertegängiga üksi jääma. Sel juhul ei saaks ta endale enam lubada õhtusi väljas käimisi ja päevaseid rollerimatku. Kinnitan, et ta ei pea muretsema, lubasin ju, et jään vähemalt kuuks.

Raini laager asub meie omast veidi küla pool, kuid paistab oluliselt metsikum kui Koeratempel, paiknedes ühes üsna kinni kasvanud džunglitukas. Puude küljes lehvivad lipud ja kõikvõimalikud kaunistused. Maju tõesti ei ole, nende asemel on hiiglaslik poollahtine telk, mis meenutab segu Pipi suvilast ja sarimõrvari pesast seriaalis „True Detective”. Keset telki on suitsev lõkkease, inimesi näha pole. Koeri on vähem kui meie asutuses ja nad on kuidagi rahulikumad. Hipikoerad. Lisaks koertele sibavad ringi kassid ja kanad, peatelki valvab vana pahur hallpapagoi. Eemal olevast väiksemast telgist tuleb välja noor kutt. Tutvume ja räägime vabatahtliku elu eripäradest. Kahjuks lahkub François, kelle kohta sõna „kena” on igati paslik kasutada, juba homme Palolemi poole. Ta räägib, et Raini on koerte toitmisringil ning et tegemist on tõepoolest väga ekstsentrilise, kuid lõbusa daamiga. Raini ja Michaeli vahel olevat kunagi mingi jama juhtunud, seetõttu ei saa nad läbi ja laimavad üksteist. Nojah, pedandist Michaelis, kellel käib iga päev koristaja, tekitab Raini elustiil kindlasti kerget õõva. Mulle siin aga täitsa meeldib, kuigi nõustun François’ga, et mussooni ajal võiks siiski elada putkas, mitte telgis.