Minu Colorado | Me võime sulle õpetada kõike, aga kui sa oled jobu, siis me ei taha sind

„Oot, mis asja?” läheb mul kõrv kohe kikki. Will on inimene, kes on täiesti positiivses mõttes hullumeelne, nii et ma pole kindel, kas see on mingi ühekordne juhtum, sest Will on Will, või on inimeste lume alla matmine regulaarne tegevus.

„Jah. Sa lähed lihtsalt koopasse ja koer otsib su üles. Treenimiseks,” kinnitab ta regulaarsust.

Ma olen võlutud ja uurin, kuidas ka seda teha saaksin. „Tule staapi ja ütle, et tahad ennast ära peita,” on vastus lihtne.

See koputus nõuab julgust. Selleks hetkeks on suusapatrull kujunenud sedavõrd vingeks ametiks, et muutun ujeduse etaloniks kohe, kui tuleb nendega tegemist teha. Aga koputan uksele ja lõpetan lumme kaevatud koopas. Külje all lisajakk, raadiosaatja näpu vahel ning lubadus, et paarikümne minutiga olen väljas. Ma üritan asja rahulikult võtta ning samal ajal kui mu ainsat väljapääsu kinni maetakse, avan telefonis Eesti Päevalehe rakenduse ja hakkan uudiseid lugema. Siis saabub vaikus, aga ma ei karda — koobas on üllatavalt avar; ruumi, valgust ja õhku jagub ning raadio teel kontrollitakse, kas kõik on korras. Kui pool ajalehest loetud, kuulen sammukrõbinat, nuhutamist, järsku hakkavad käpad lund ära kraapima ja siis koer haukuma. Ma olen päästetud!

Igal võimalusel auku hüppamist ja ära peitmist teen nii palju, et saan põhitöökohalt õlletrahvi (koeral läheb mu ülesleidmisega liialt aega ja ma ei jõua oma pausilt õigeaegselt tagasi) ning hooaja lõpupeol suusapatrullilt nende meeskonnapusa ja aukirja „Every hole is a goal” ehk „Iga auk on eesmärk!”.

Üsna kohe mu professionaalse koopas istuja karjääri alguses mainib keegi patrullidest võimalust rajaohutuse meeskonnas vabatahtlik olla ning ma ei jäta võimalust kasutamata.

Tagasi vaadates saab öelda, et just see poolteist kuud, mis ma algul osalise ajaga ja hiljem täiskohaga suusapatrulli seltsis veetsin, tõi mõtteisse karjäärimuutuse.