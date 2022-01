BRASIILIA REISIPÄEVIK | Tunnen kaasa sellele naisterahvale, kes lennukis mu kõrval istus

Soovisin uut aastat alustada reisides ja plaan oli peale aastavahetust lennata Brasiiliasse külla oma sõbrannale, kes on pärit Rio de Janeirost. Otsustasin, et kõige mugavam on lennata Helsingist, kus ma saaksin ühe öö veeta oma tuttavate juures ja järgmisel hommikul startida varakult. Laeva pealt maha tulles sain teada, et mu Soome sõpradel on koroona ja nende juurde ei ole võimalik ööseks minna. Läksin linna peale aega parajaks tegema ja otsima kohta, kus süüa õhtust. Selgus, et pandeemia tõttu on Helsingis kõik söögikohad kinni alates kella kaheksast. Ma jõudsin laeva pealt maha veerand tundi enne seda. Õnneks olid lennujaamas söögikohad veel avatud ja sain kehakinnitust sealt. Mul oli vaja umbes 8 tundi parajaks teha, mis oli väljakutse, sest lennujaamas on igav ning maskikandmine kohustuslik. Kuigi mul ei ole maskide vastu midagi, siis sellega magamist avalikus kohas ei soovita. Samas oli tore, et läbi une tilkus sülg maski sisse ja mitte särgi peale.