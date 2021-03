Minu Uus-Meremaa: mingi osa minust tahtiski ära eksida, et näha oma võimekust looduses toime tulla

Minu 70-liitrine sissekõnnitud matkakott mahutas palju kraami ja igasuguse nodi olin kogenematu rändaja moel ka kaasa vedanud. Seljakoti ülemises osas olid meditsiinipaun, päikesekaitsekreem ja hügieenivahendid. Samuti hoidsin väikeses tõmblukuga taskus teravat Opineli pussnuga ning multitööriista. Matkakandam oli disainitud nii, et saan väiksema päevakoti suuremast tõmbluku abil eemaldada. Suuremasse ossa paigutasin riided, mida tundus olevat algusest peale üleliia palju. Eriti võimendus see tunne siin lähistroopilistes temperatuurides — kuigi aimasin, et külmematel päevadel nutan kuivi riideid taga. Kas tõesti on vaja nelja spordisärki? Mitut paari sokke ja kindaid peaks vaja minema? Villased sokid? Mütsid — nokaga ja ilma. Kas mul on vaja kahte-kolme-nelja pluusi? Tuulekindlad riided, püksid ja joped, aluspesu. Nii sorteerides tundus, et olin ikkagi amatöörlikult ülevalmistunud. Kogu riidehunniku vahele olin pressinud kompaktse matkapoti, mille komplektis olid nuga, kahvel, lusikas ning kinnituskaas. Kandsin kaasas ka väikest teflonpanni. Veel olin kokku pannud üleelamiskarbi, kuhu kuulusid peegel, õmblustarbed, kalastamiskonksud, tamiil, väike luisk, süütepulk, tampoonid (mida saab kasutada lõkke süütamisel või haavalapina), küünetangid, sidumistraat, küünlad ning tikud, veepuhastustabletid ja viimaks kompass.