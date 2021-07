FOTOD | Need on 20 parimat lennufirmat maailmas sel aastal. Seal on mitu eestlastelegi tuttavat nime

Mis puudutab selleaastast edetabelit, siis on liidrikohal uus tegija – varasemalt kuuel aastal esikohta hoidnud Air New Zealandi on välja vahetanud Qatar Airways. Siiski oli Uus-Meremaa lennufirmal pehme maandumine, kuna sel aastal hõivast ta tabelis teise koha.

Qatar Airwaysi ja Air New Zealandi järel sai sel aasta kolmanda koha Singapore Airlines, kes näitaks 2019. aastal hõivas esikoha. Talle järgnes Austraalia lennufirma Qantas. Viimane on muideks varasemalt sel aastal valitud ka kõige turvalisemaks lennufirmaks maailmas. Viiendal kohal oli Emirates.

1. Qatar Airways 2. Air New Zealand 3. Singapore Airlines 4. Qantas 5. Emirates 6. Cathay Pacific 7. Virgin Atlantic 8. United Airlines 9. EVA Air 10. British Airways 11. Lufthansa 12. ANA (All Nippon Airways) 13. Finnair 14. Japan Air Lines 15. KLM 16. Hawaiian Airlines 17. Alaska Airlines 18. Virgin Australia 19. Delta Air Lines 20. Etihad Airways

„Qatar Airways on alati olnud meie reitingutes kõrgel kohal – nad on tihti saanud muid auhindu, näiteks parima äriklassiga lennufirma tiitli –, kuid sel aastal tõi talle võidupunktid asjaolu, et ta hoidis ka pandeemia tingimustes oma senised lennuliinid suuresti käigus,” rääkis CNN-ile Geoffrey Thomas, kes on AirlineRatings.comi peatoimetaja.