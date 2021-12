Finnair alustab suvehooajal lendudega Seattle'isse

Washingtoni osariigi pealinn Seattle on tuntud oma vapustava loodusliku ilu, kohvikultuuri, muusikaskeene ja omapäraste naabruskondade poolest. Seattle on fantastiline sihtkoht reisijatele, kes naudivad nii kirevat linnaelu kui ka looduslikku võlu. Külastajatel on võimalus matkata igihaljas metsas või avastada piltilusaid viinamarjaistandusi. Smaragdlinnana (The Emerald City) tuntud Seattle on ühtlasi paljude suurettevõtete, näiteks Microsfoti ja Amazoni peakontorite kodukohaks.