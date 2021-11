Finnair lendab uuel aastal ligi 100 erinevasse sihtkohta. Saa teada, kuhu lennukid viivad

Suvehooajati pakub Finnair Põhja-Ameerika suunas lende Chicagosse, Los Angelesse ja New Yorki. Alates veebruarist lisandub sinna hulka ka Texase osariigi linn Dallas. “Meil on rõõm, et oleme saanud uue Dallase lennusihiga tugevdada Finnairi pakutud teenuseid Ameerika Ühendriikides. Tänu meie koostööpartneri American Airlines laialdasele lennuvõrgustikule, saavad meie kliendid nautida suurepäraseid lennuühendusi ka paljudesse teistesse Põhja-Ameerika linnadesse,” ütleb Skuja.