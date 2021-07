Plaanid sõita välisriiki? Vaata, millised on kõige värskemad nõuded ja piirangud

Gjensidige tellitud ja NielsenIQ korraldatud uuringu järgi plaanis kevadel ligi kolmandik Eesti inimestest veeta puhkuse just välismaal. "Täna tuleb siiski arvestada, et riigid võivad koroonaviiruse uute tüvede leviku piiramiseks lühikese etteteatamisega kehtestada haiguse levikut takistavaid meetmeid," nentis Gjensidige kindlustuse esindaja Denis Nikolajev.

Alates 12. juulist pääsevad Soome piiranguteta inimesed, kes saabuvad madala nakatumisriskiga riikidest, kus viimase kahe nädala haigestumus 100 000 elaniku kohta on 10 või väiksem. Vaktsineerimata või haigust põdemata on hetkel Soome reisimiseks vaja mõjuvat põhjust, mida tuleb tõendada piiril (praeguse seisuga 25. juulini ). Mõjuvaks põhjuseks on näiteks tööreis või muu vältimatu põhjus.

Venemaa piirid on praegusel ajal üldjuhul välismaalastele sisenemiseks suletud. Riiki on lubatud siseneda ja riigist lahkuda erandjuhtudel. Riigipiiri ületamisel tuleb esitada tõend koroonaviiruse testi tulemuse kohta (sh lapsed), mis on tehtud mitte varem kui kolm päeva enne riigipiiri ületamist. Riiki sisenemisel on vajalik teha korduvtest ja viibida isolatsioonis tulemuse selgumiseni.