VIDEO | Uskumatu leid: Egiptuses kaevatakse välja Luxori "kuldset linna", mida peetakse tähtsaimaks arheoloogiliseks avastuseks viimase 100 aasta jooksul

Septembris alanud väljakaevamised Luxori lähedal paljastasid kiiresti mudatellistest seinte ja iidsete esemete võrgustiku. Meeskond oletab, et tegemist on tööstusliku kuningliku metropoliga väljaspool kunagist Teebat.

“See linn on erakordselt ilus,” ütles Kairo egüptoloogiaosakonna Ameerika ülikooli juht Salima Ikram National Geographicule. “Ma arvan, et seda leidu ei saa kuidagi üle hinnata. See on uskumatu.”