Eestlaste ühe lemmikuima puhkusekuurordi Sharm el-Sheikhi ümber ehitati 36 kilomeetri pikkune müür

Sharm el-Sheikh Foto: Shutterstock

Egiptuses Siinai poolsaarel asuv kuulus kuurortlinn Sharm el-Sheikh võttis kasutusele põhjalikud turvameetmed, et meelitada turistid tagasi. Populaarne puhkusepaik on kannatanud juba alates 2005. aasta terrorirünnakust ja koroonapandeemiast tingitud kahjud on muutnud olukorda loomulikult vaid hullemaks.