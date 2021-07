FOTOD | Vaata, millised on kõige värvilisemad linnad maailmas — reisi ühte neist ja su elu pole enam kunagi hall!

Ellu on tõepoolest vaja rohkem värve. Nende imeliste linnade elanikud ei pea kurtma selle üle, et elu oleks hall ja üksluine.

Imekaunis Cinque Terre Itaalias (avapildil) näeb välja, nagu oleks seal vikerkaar taevast alla kukkunud. Kuivõrd oma ilu tõttu on see piirkond turistide hulgas nii populaarseks saanud, et võimud on otsustanud külastavate välismaalaste arvu piirama hakata, tasuks värvidoosi saamiseks külastada ka neid teisi paiku maailmas.