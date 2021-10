Millised nad siis olid? Teadlastel õnnestus esmakordselt DNA abil taastada Egiptuse muumiate näod

Eksperdid kasutasid selleks Snapshot'i, mille abil on võimalik prognoosida näojooni ja nahavärvi. Uuritavatel meestel oli tume nahk, tumedad silmad ja tumedad juuksed. Selline kirjeldus on sarnane kaasaegsetele inimestele, kes elavad Vahemere maades või Lähis-Idas, mitte kaasaegsetele egiptlastele.

Spetsialistid märgivad, et töö nii vana DNA-ga võib olla keeruline kahel põhjusel. Esiteks, informatsioon on aja jooksul tugevalt halvenenud. Teiseks, inimese DNA on segunenud bakterite DNA-ga. Seetõttu on iidse inimese DNA kogus, mis sobib järjestamiseks, väga väike. Ent spetsialistidel on inimese välimuse väljaselgitamiseks vajalik mitte kogu genoom, vaid spetsiifilised kohad sellest, nimelt üksiku nukleotiidi polümorfismid (SNP). Paljud neist kodeerivad erinevusi inimeste vahel.