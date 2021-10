Kuvatõmmis videost

Massiivsed liustikud, hiiglaslikud mäekurud, tasandikud täis põnevaid loomi — kahtlemata elame me imelises maailmas. Kõiki emakese looduse imesid ei jõuaks me ka terve eluaja jooksul avastada, nii et toome teieni 25 sellist loodusimet, mida võiks oma silmaga vaatama jõuda.