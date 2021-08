VIRAALNE | Uues Emirates Airlines'i reklaamis seisab naine Burj Khalifa tipus. Kuidas sai nii pöörane idee teoks?

Kuvatõmmis videost

Uues Emirates Airlines'i reklaamis seisab sjuardessikostüümis naine maailma kõrgeima ehitise, 828 meetri kõrguse Burj Khalifa tipus. Reklaam läks kohe viraalseks, sest publik suutnud uskuda, et sellist võtet on päriselt võimalik teostada. Emirates Airlines polnud kade ja jagas ka kaadritagust materjali reklaami filmimisest, nii et pole kahtlustki, et kõik see juhtus päriselt.