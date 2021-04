Kuna puhkusereisidel käijad on teeninud halvustavaid kommentaare, siis Sirje oma perekonnanime ja töökohta ei avalda, et vältida ebakohast tähelepanu. Samas rõhutab ta, et puhkusereis väikese seltskonnaga ja suletud territooriumil pole kindlasti ohtlikum kui Eestis oma igapäevase elu elamine. Loe, kuidas kirjeldab Sirje puhkust Hurghada viietärnikuurordis.